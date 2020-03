green

En declaraciones entregadas al canal TNT Sports, Rafael Santos Borré, máximo anotador de la liga de Argentina, tocó variados temas personales y futbolísticos; sin embargo, resaltó su amor por la escuadra ‘azucarera’

“El ‘Superdépor’ es muy importante, el Cali es el equipo que me dio la oportunidad de ser profesional, al que todavía sigo mucho y del que estoy muy pendiente; soy un hincha, estoy muy agradecido con la institución”, señaló.

Posteriormente, indicó que espera figurar con la Selección Colombia en la Copa América: “Es un objetivo que quiero conseguir”.

También expresó que pretende volver a Europa, donde tuvo un breve paso con el Villarreal de España: “Esa es una cuenta pendiente que tengo, un objetivo que quiero cumplir, quiero repetir esa experiencia y jugar en las grandes ligas del mundo”.

Sin embargo, se mostró agradecido con lo que le ha dado el fútbol argentino y River Plate. “Argentina fue una oportunidad que me dio la vida para demostrar todo lo que soy como jugador, me ha servido mucho llegar a este país… Y en River tenemos un plantel increíble, bastante completo, una familia que me ha ayudado a crecer”, agregó.

Finalmente, se declaró fanático del holandés Robin van Persie y del colombiano Radamel Falcao García: “Son los jugadores a los que más les he aprendido en mi posición”.

En video, las palabras de Borré: