El duelo entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla está cada vez más candente, luego de la respuesta que le dio ‘Bolillo’ Gómez a Jorge Luis Pinto.

Jorge Luis Pinto y Hernán Dario ‘El Bolillo’ Gómez tienen un pasado oscuro; lo sucedido entre ambos se dio en la Copa Centroamericana, en un duelo donde se enfrentaron Honduras y Panamá, delegaciones que eran dirigidas por Pinto y Gómez. Cuando terminó el juego, que ganó Honduras por un gol, ambos entrenadores se encararon frente a frente, se dijeron de todo y se empujaron. Literalmente, se fueron personal. El tema de la pelea fue por una presunta compra de árbitros que había hecho Panamá previo al duelo.

Este 25 de abril, previo al duelo entre Azucareros y Tiburones, Pinto expresó: “Es más importante el Cali vs Junior, que Pinto vs. Bolillo. No me interesa nada del Bolillo, ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos abiertos. Al perro no lo capan 2 veces”.

Posteriormente, y con una actitud diferente a la mostrada por el timonel del Cali, Bolillo expresó: “No oigo, ni veo, ni entiendo nada, soy como Shakira. Si Pinto me saluda, lo saludo. Tengo aprecio y cariño por él, no tengo resentimientos y lo admiro mucho. Yo lo voy a saludar. Si no me saluda, bueno ya, pero tengo aprecio y cariño por él”.

“No sé cuáles son esas viejas costumbres porque nunca peleó con los técnicos. Solamente tuve ese incidente con él en Panamá y no fue culpa mía. Después dígame un técnico con el que haya peleado o un jugador. Nunca. Todos los jugadores contrarios me saludan y los que dirigí me llaman, me escriben. Solo tengo problemas con la prensa (risas)”, finalizó Gómez.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.