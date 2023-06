Hernán Darío el Bolillo Gómez habló sobre el nivel de fanatismo que tienen los seguidores del Junior de Barranquilla, su actual club, confesando que está “aterrado”.

Empezó la remodelación de casa en Barranquilla. El timonel mundialista ya está afilando sus nuevas armas para ser protagonista el segundo semestre del año y, sus movimientos han causado un sinfín de comentarios. En una reciente charla con el VBar Caracol, el Bolillo se destapó y confesó que Junior maneja mucha presión por parte de las tribunas.

Hernán Darío expresó: “En una semana uno es un berraco y a la otra no sabe nada y está desactualizado. Ahora estamos aprovechando haber quedado eliminados, que no es bueno para un equipo grande como Junior. Yo estoy aterrado con la hinchada. Yo he sido nacionalista, he estado en Medellín y en Santa Fe, pero esta… ¡Esta hinchada de Junior es inmensa. Y brava. Si juegas bien y pierdes, te aplauden. Si ganas jugando mal, te chiflan”.

#YoEscuchoElVbarCaracol 😐🗣️"Si el Junior juega bien y pierde, lo aplauden. Pero si gana jugando mal, lo chiflan": Hernán Darío Gómez, técnico del Junior 🎧Escúche la entrevista completa aquí:https://t.co/0c98oC7knq pic.twitter.com/1Lkz3wAMv3 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 14, 2023

“Unir a la gente en el fútbol es muy difícil, hay unos que están contentos y a otros les cuesta. Quedo tranquilo con Santiago Mele, yo quería a Andrés Mosquera Marmolejo que para mí concepto es el mejor arquero de Colombia pero Mele siempre había estado cerca de Junior. Ahí también está Jefersson y es un problema bueno”, confesó el técnico que tiene en sus filas a Juan Fernando Quintero.

Por último, el Bolillo agregó que sus nuevas incorporaciones serán pensando en el futuro: “En Junior se habla de nuevos aires para el centenario. En el 2024 tienen que haber dos buenos jugadores por cada puesto, estamos pensando hacia el futuro”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_