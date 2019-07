green

“Llamé a Hernán Darío Gómez y me dijo: ‘No me han dicho nada, no estoy enterado, supe por los medios que me sacaron, que me botaron. Pero los directivos tienen que hablar conmigo porque tengo contrato hasta 2022 y lo tendrán que respetar o negociar’”, relató César Augusto Londoño.

La salida de ‘Bolillo’ fue informada a través de la prensa del vecino país luego de que el propio estratega se reuniera con los dirigentes de la Federación para rendir cuentas sobre la Copa América, donde Ecuador solo sumó 2 puntos.

Entre tanto, el periodista Henry ‘Bocha’ Jiménez indicó en Antena 2 que a ‘Bolillo’ le están ofreciendo 2 millones de dólares para darle fin a su contrato, pese a que la cláusula es de 4 millones.

Por otra parte, Londoño replicó la versión de Hernán Darío Gómez sobre los supuestos actos de indisciplina de algunos de sus dirigidos en la Copa América: “Tras la eliminación, el equipo quedó libre y unos jugadores en una habitación del hotel parece que tomaron licor, pero no hicieron ningún escándalo”.

Hasta el momento, no se ha oficializado la salida de Gómez y solo se especula con una amplia lista que entrenadores para sustituirlo.