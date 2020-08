El accidente se produjo porque un corredor alcanzó a rozar una señal de tránsito que divide los carriles en las calles de Turín, lo que provocó que una decena de corredores fueran al piso.

Sin embargo, los velocistas alcanzaron a evitar el enredón, entre ellos los colombianos Fernando Gaviria y Jhonatan Restrepo.

Finalmente, el triunfo se lo adjudicó el francés Arnaud Demare, mientras que el segundo puesto fue para el australiano Caleb Ewan y el tercero para el belga Wout Van Aert; Gaviria se ubicó séptimo.

De esta manera, el antioqueño, que venía de ganar la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, España, se sigue preparando para el Giro de Italia.

En video, la caída y el embalaje final:

🛋️ Traffic furniture in a sprint finish always in the way #milanotorino pic.twitter.com/OMQ4xzXRiH

— FloBikes (@flobikes) August 5, 2020