Muñoz buscaba un ‘birdie’ de 3,3 metros en el hoyo 18 (un par 5), cuando la bola quedó detenida casi 5 segundos, indecisa, hasta que finalmente entró.

Con ese golpe, el colombiano que cumple su segunda temporada en el PGA Tour concluyó en el puesto 10 del torneo, igualado con Sung Kang y Bryson DeChambeau, a ocho golpes del campeón Matt Kuchar, reseñó Golf News Net.

Muñoz ganó 160.000 dólares (poco más de 500 millones de pesos) por su resultado en el torneo.

La PGA recopiló algunos de los mejores instantes del Sony Open.

The Good, Bad & Unusual from this week … pic.twitter.com/Og7J1hey2H

— PGA TOUR (@PGATOUR) January 15, 2019