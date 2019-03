El contrapunteo empezó cuando el reportero de Sky Sports le preguntó a Marcelo Bielsa: “¿Si merecían ganar, por qué no ganaron?”.

Bielsa: ¿Usted cree que merecimos ganar?

Periodista: Le estoy preguntando.

Bielsa: Yo también le estoy preguntando.

Periodista: Usted dijo que merecían ganar.

Bielsa: No dije que merecíamos ganar. Quiero saber qué es lo que piensa usted para construir mi respuesta.

En ese momento, el comunicador cambió de tema y el entrenador lo interrumpió para insistirle: “No, pero usted no me contesta la pregunta”.

Frente a esta situación, el reportero le dio las gracias, terminó la nota y hubo nuevo intercambio de opiniones.

Bielsa: ¿Por qué interrumpe la entrevista?

Periodista: Lo siento, no hay más tiempo.

Bielsa: Que no hay más tiempo, no es cierto.

El periodista se despidió y se fue.

La derrota dejó al Leeds tercero en la tabla de posiciones con 73 puntos, a uno del Sheffield United y a 5 del líder, Norwich, a falta de 8 fechas para el cierre del campeonato. Los 2 primeros ascenderán, mientras que del tercero al sexto disputarán una liguilla por el otro ascenso.

En video, el cruce con el periodista: