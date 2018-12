En esa ocasión, Colombia no buscó la designación para ser la sede del campeonato más importante del balompié en el ámbito mundial, destaca Blu Radio en su sitio web, sino que en 1974 había sido escogida por el organismo rector del fútbol para alojar el torneo.

Blu Radio transcribe el fragmento del discurso en el que el entonces presidente Belisario Betancur:

“El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia, previa consulta democrática sobre cuáles son nuestras necesidades reales: no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial”, dijo el expresidente.