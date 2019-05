green

Inicialmente, Vélez explicó que la relación entre barristas y el equipo surgió porque “Nacional no quería conflicto con algunas barras bravas”.

Luego, criticó que el vínculo sea estrecho: “De ahí a que se metan en el vestuario, a que se metan en el camerino, o que tengan influencia en la institución o quieran tenerla, es otra cosa”.

También aclaró que el actual entrenador del plantel profesional se ha dado cuenta de la situación: “Párenle bolas a lo que dice Autuori, quien entre líneas ha dicho que hay algunas fuerzas en el club que no dejan avanzar a la institución… Y a mí me parece que sí”.

Posteriormente, Vélez dio su punto de vista e invitó al debate: “Creo que en Nacional hay injerencia y si no es así, que me lo demuestren y no hay problema, lo echo para atrás. Pero tengo la sensación de que hay injerencia de un sector de la barra brava que hace daño a jugadores, técnicos, dirigentes y a Nacional como institución”.

“Creo que hay que acabar con algunos privilegios que no pueden y no deben tener este tipo de, comillas, ciudadanos”, concluyó.

En audio, las palabras de Vélez (a partir del minuto 14:15):