Atlético Nacional no deja de dar noticias en el fútbol colombiano, pero no solo de contrataciones, sino también de jugadores que no continuarán en el equipo.

Este martes, 18 de junio, el club ‘Verdolaga’ confirmó la salida de dos experimentados futbolistas, que deberán buscar nuevos retos para el segundo semestre del 2024.

“Atlético Nacional quiere agradecerles a Sergio Mosquera y Carlos Sierra por el profesionalismo y dedicación que tuvieron en su paso por el club. Sergio Mosquera pudo levantar los títulos de Superliga y Copa en 2023. A ellos les deseamos éxitos en sus nuevos retos profesionales”, informaron desde la institución.

Información oficial – Atlético Nacional 🟢⚪️ Entérate ya en nuestro canal de YouTube https://t.co/sH4kzsEv3Y 📺#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/lZMjEX10BB — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 18, 2024

De esa manera el defensor central y el mediocampista de primera línea cierran su etapa por el club antioqueño, en el que no tuvieron su mejor participación durante el tiempo que estuvieron.

Sergio Mosquera llegó en 2023 a Atlético Nacional procedente del Deportes Tolima, donde se consolidó como una figura del fútbol colombiano. Sin embargo, las lesiones lo aquejaron en su paso por el club antioqueño.

Por su parte, Carlos Sierra arribó para este 2024 a la institución ‘verdolaga’ pero no logró destacarse, así como lo hizo años atrás en América de Cali. En los recientes años ha tenido cortos pasos por el Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y ahora Atlético Nacional.

Fichajes de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2024-II

Hasta el momento el equipo dirigido por Pablo Repetto ha contratado a cuatro jugadores: Juan Zapata, William Tesillo, Edwin Cardona y David Ospina.

Eso sí, las miradas se las lleva el fichaje estelar del arquero de la Selección Colombia, quien después de su participación en la Copa América 2024 se unirá al elenco del que es hincha.

Con eso, el equipo paisa se refuerza para tener un plantel competitivo y buscar luchar por el título del segundo semestre del año, luego de no clasificar ni a cuadrangulares en el campeonato que terminó el pasado sábado, en el que se coronó campeón el Atlético Bucaramanga.

De hecho, para Nacional siguen sonando otras nombres importantes, como en el caso de otro jugador con paso en la Selección Colombia, como el delantero cartagenero Roger Martínez, quien milita en Racing de Avellaneda, donde no es el titular y está buscando nuevos aires. Sin embargo, las negociaciones no han sido fáciles con el habilidoso y experimentado atacante, por su alto salario.

