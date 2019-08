En el podio durante la ceremonia de premiación el viernes, Race Imboden se arrodilló tras colgarse el bronce en florete individual de esgrima. El sábado en el estadio de atletismo de La Videna, Gwen Berry alzó su puño derecho desnudo tras ganar el oro en lanzamiento de martillo.

“Todos los deportistas que compiten en los Juegos Panamericanos de 2019 se comprometen en términos de elegibilidad, incluyendo el abstenerse de manifestaciones de índole política. En este caso, los atletas no respetaron el compromiso que asumieron con el Comité Organizador ni con el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos”, manifestó el domingo a la AFP por vía de un comunicado Mark Jones, vicepresidente de comunicaciones de USOPC.

Berry replicó en parte el histórico gesto que tuvieron sus compatriotas John Carlos y Tommie Smith -también afroamericanos- en los Juegos Olímpicos de México-1968, cuando levantaron sus puños cerrados, envueltos en guantes negros para denunciar la injusticia racial en Estados Unidos y en apoyo al movimiento ‘Black Power’.

U.S. hammer thrower Gwen Berry raises her fist at the end of the national anthem at the Pan Am Games today. (h/t @sergeta ) pic.twitter.com/gnBCEEDN1m

“Respetamos sus derechos a expresar sus puntos de vista, pero nos decepciona que hayan elegido no respetar su compromiso. Nuestra dirigencia está revisando qué consecuencias se derivarán de esto”, añadió Jones sobre las posibles sanciones que puedan sufrir los atletas panamericanos.

Imboden, de 26 años, optó por su parte por poner la rodilla a tierra y emitió una denuncia por vía de la red social Twitter.

“Esta semana me siento honrado por representar al equipo de Estados Unidos en los Juegos Panamericanos, llevándome a casa un oro y un bronce. Pero mi orgullo se ha reducido por las múltiples insuficiencias en el país que llevo con tanto orgullo en el corazón. Racismo, control de armas, maltrato a los inmigrantes, y un presidente que difunde el odio está en la parte superior de una larga lista “, tuiteó el esgrimista, medallista de bronce olímpico en Rio de Janeiro-2016.

We must call for change.

This week I am honored to represent Team USA at the Pan Am Games, taking home Gold and Bronze. My pride however has been cut short by the multiple shortcomings of the country I hold so dear to my heart. Racism, Gun Control, mistreatment of immigrants, pic.twitter.com/deCOKaHQI9

— Race Imboden (@Race_Imboden) August 10, 2019