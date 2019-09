La Champions publicó un video con las anotaciones de Faustino Asprilla al Barcelona de España justo el día en el que se le da inicio a la versión 2019-2020 de la competición.

“El 17 de septiembre de 1997 Asprilla hizo un ‘hat-trick’, cuando Newcastle sorprendió al Barcelona en su debut en Champions. Inspiración para los recién llegados, como Atalanta’”, fue el texto que acompañó la cinta en al que el ‘Tino’ es entrevistado y cuenta cómo logró su hazaña.

Asprilla relató que en el primer tanto, que fue de penalti luego de que lo derribaran en el área, nadie quiso patear: “Como todos se miraban, yo cogí la pelota. Cuando vi que el arquero se iba a tirar, le pegué un poquito más al costado; él la alcanzó a tocar, pero le fue imposible atajarla”.

Entre tanto, sobre sus otras 2 conquistas, ambas de cabeza, comentó: “Cuando venía el centro, me levanté, no sé cuánto, e impacté la pelota de frente con una fuerza muy violenta. Luego, en el otro gol, amagué a un defensa, miré al arquero y puse el balón exactamente en donde yo quería”.

Y concluyó indicando que esta fue una actuación que lo dejó marcado hasta la actualidad: “Hacer una tripleta en Champions no es nada fácil. Después de que terminó el partido me di cuenta de lo que había hecho, antes no”.

En video, el homenaje al Asprilla:

#OTD in 1997 @TinoasprillaH hit a hat-trick as @NUFC stunned @FCBarcelona on their #UCL debut… 🎇

Inspiration for newcomers @Atalanta_BC! 💪 pic.twitter.com/C1fj6XoqJC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2019