“Es complicado proclamarse uno mismo como el mejor del mundo, eso solo se lo he visto a Cristiano Ronaldo”, indicó inicialmente.

“Yo hice lo que tenía que hacer, pero lo que la gente no ha podido entender después de la frase del ‘Pibe’, quien dijo que yo no quise ser el mejor, es que en mi época no le daban ‘Balón de Oro’ a los suramericanos. Después el fútbol se fue potenciando y eso cambió”, aclaró.

“Pero, cómo no iba a querer ser el mejor, claro que sí”, enfatizó.

De esta manera le sacó el cuerpo a la pregunta que los locutores le hicieron, pues le consultaron si la vida nocturna y la rumba le habían impedido ser reconocido como más destacado de su tiempo.

En video, la explicación de Faustino Asprilla (desde el minuto 4:37):