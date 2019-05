El sorteo dejó en el cuadrangular A a: Real Cartagena, Barranquilla FC, Cortuluá y Leones. Entre tanto, en el grupo B se ubicaron: Quindío, Pereira, Chicó y Llaneros.

Primera fecha:

Barranquilla FC vs. Leones

Cortuluá vs. Real Cartagena

Pereira vs. Quindío

Chicó vs. Llaneros

El campeón del primer semestre enfrentará por el primer ascenso del año al del segundo semestre.

El segundo cupo en la A será disputado por el subcampeón del año y el equipo que más puntos haya hecho a lo largo de 2019.