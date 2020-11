green

El primero de cada serie, luego de una fase de todos contra todos en partidos de ida y vuelta, jugará la final, que se disputará entre el 23 y el 26 de diciembre.

La primera fecha de los grupos A y B fecha se llevará a cabo entre el sábado21 y el domingo 22 de noviembre.

Cuadrangulares del Torneo Betplay:



Grupo A

Cortuluá

Bogotá FC

Valledupar FC

Leones de Itagüí

Grupo B

Unión Magdalena

Deportes Quindío

Llaneros

Atlético Huila

Primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la B

Grupo A

Cortuluá vs. Bogotá FC

Leones vs. Valledupar

Grupo B

Llaneros vs. Unión Magdalena

Quindío vs. Huila