El sorteo dejó en el cuadrangular A a: Millonarios, América, Pasto y Unión Magdalena. Entre tanto, en el grupo B se ubicaron: Tolima, Cali, Junior y Nacional.

Primera fecha (11, 12 y 13 de mayo):

América FC vs. Millonarios

Unión vs. Pasto

Junior vs. Nacional

Tolima vs. Cali

El campeón del primer semestre clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2019.

Los horarios de la primera jornada aún están por definir.