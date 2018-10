El sorteo determinó la siguiente conformación en cada serie:

Grupo A: Cúcuta, Real Cartagena, Cortuluá y Llaneros.

Grupo B: Unión Magdalena, Pereira, Quindío y Valledupar.

Así se jugará la primera fecha:

Sábado 20 de octubre

3:00 p.m. – Valledupar vs. Pereira

Domingo 21 de octubre

3:00 p.m. – Llaneros vs. Cúcuta

3:00 p.m. – Unión Magdalena vs.Quindío

Martes 23 de octubre

6:00 p.m. – Cortuluá vs. Real Cartagena

El ganador de cada cuadrangular jugará la final del año por uno de los 2 ascensos. El otro cupo para la primera división será disputado entre el perdedor de la final y el equipo que haya acumulado más puntos a lo largo del año, que hasta el momento es el Cúcuta.

La última jornada de la fase de todos contra todos no determinó cambios entre los clubes que estaban clasificados, pues Fortaleza era el único elenco que podía entrar a los 8 primeros, pero estaba obligado a ganarle de local al Barranquilla FC y terminó empatando 3-3.

En consecuencia, los 8 clasificados quedaron así:

1. Cúcuta: 71 puntos

2. U. Magdalena: 60

3. Pereira: 53

4. Real Cartagena: 47

5. Cortuluá: 44

6. Quindío 43

7. Valledupar: 41

8. Llaneros: 39

Resultados de la última jornada:

Bogotá FC 1-0 Tigres

Cortuluá 2-1 Valledupar

Fortaleza 3-3 Barranquilla FC

Llaneros 1-2 Quindío

Pereira 2-0 U. Popayán

R. Cartagena 2-1 R. Santander

U. Magdalena 1-0 Orsomarso

Cúcuta 3-1 Atlético FC