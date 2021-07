Colombia estará representada por una delegación de 70 atletas y su desempeño se podrá observar en vivo y en directo, aunque en programación poco habitual debido a las 14 horas de diferencia que hay entre la sede de los Juegos Olímpicos y el territorio ‘cafetero’.

En consecuencia, los aficionados colombianos deberán hacer su propio esfuerzo y luchar contra el sueño para estar pendientes todas las noches de los diferentes eventos.

En tal sentido, el Canal Caracol le dijo a Pulzo que tendrá transmisiones diarias entre las 8:00 p.m. y las 9:30 a.m. por su señal HD2 y desde las 11:30 p.m. hasta las 6:00 a.m. por su señal abierta para que la teleaudiencia no pierda detalle de lo acontecido.

“La idea es acompañar el paso a paso de los colombianos, la disputa de medallas y también, las grandes competencias con figuras de otros países”, especificó el medio, que garantizará 200 horas de transmisión.

Es así como se verán en acción a todas las estrellas nacionales con opción de subir al podio, como la bicicrosista Mariana Pajón, la saltadora Caterine Ibargüen, el atleta Anthony Zambrano, los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los boxeadores Yuberjen Martínez e Íngrit Lorena Valencia, el levantador de pesas Luis Javier Mosquera, entre otras.

Sin embargo, aquellos que no puedan trasnochar o no logren vencer al sueño, tendrán la opción de repasar lo acontecido en un programa de resumen diario a las 3:00 p.m. y acudir a la plataforma televisiva y digital ‘Caracol Sports’, que será puesta en funcionamiento en el certamen ecuménico.