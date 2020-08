El domingo 16, el Sevilla de España se medirá con el Manchester United de Inglaterra, mientras que el lunes 17 el Inter de Italia chocará contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Sevilla dejó en el camino a Wolverhampton de Inglaterra (1-0); Manchester United eliminó al Copenhague de Dinamarca (1-0), Inter de Milán superó al Bayer Leverkusen de Alemania (2-1) y el Shakhtar Donetsk venció al Basilea de Suiza (4-1).



Domingo 16 de agosto

2:00 p.m. – Sevilla vs. Manchester United

Estadio: Merkur Spiel-Arena, de Düsseldorf

Lunes 17 de agosto

2:00 p.m. – Inter de Milán vs. Shakhtar

Estadio: Rhein Energie, de Colonia.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, las contiendas tendrán 30 minutos de alargue antes de la definición por penaltis.

Los 2 ganadores jugarán la final el viernes 21 de agosto, también a las 2:00 p.m. –hora colombiana–, en el estadio de Colonia.

🏆 The semi-finals are set!

Who will contest the final?#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2020