El medio turco indicó que Marco Asensio, convocado por España para el Mundial, estuvo con Lipa antes de tomar vuelo hacia Madrid con el resto de sus compañeros.

Por su parte, la cantante, quien interpretó varios temas de su repertorio en el césped del estadio Olímpico de Kiev en la antesala de la final, negó la versión a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Ni siquiera he conocido a Marco Asensio y es muy poco probable que lo haga ya que mi manager de Liverpool nunca me lo perdonaría”, trinó.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe

— DUA LIPA (@DUALIPA) May 29, 2018