A ocho años de la octava consagración de Independiente Santa Fe, habló en exclusiva uno de los artífices de aquel título contra Independiente Medellín. Armando Vargas, centrocampista que llegó al ‘Primer Campeón’ en diciembre de 2013, luego de cumplir su ciclo en Unión Magdalena, aceptó el reto de vestirse de ‘León’ en la siguiente temporada. A pesar de que se integró lesionado al ‘Cardenal’, el presidente de ese entonces lo respaldó en su recuperación, como él mismo lo manifestó.

“Cuando firmé con Santa Fe, me rompí el menisco, el club pagó mi operación. Pensé que no me iban a aceptar por estar lesionado, pero me sentí respaldado por el presidente (Cesar Pastrana). Me apoyó para llegar a pretemporada”.