Argentina venció 1-0 a Ecuador con gol de tiro libre de Lionel Messi en el tramo final del partido, pero, no todo fue felicidad en el elenco argentino y la ‘Pulga’ tuvo un disgusto con el colombiano Wilmar Roldán, juez central del compromiso.

(Lea también: Néstor Lorenzo y el dolor de cabeza con Colombia por delantero insignia que se lesionó)

El Mundial de Qatar 2022 quedó atrás y ya inició un nuevo camino de cara a Norteamérica 2026 con las Eliminatorias que esta vez otorgarán seis cupos directos al certamen y el séptimo irá al repechaje.

Argentina, actual campeona del mundo, también debe comenzar de cero, pero ya obtuvo su primera victoria ante Ecuador en el Estadio Monumental de River con un gol de tiro libre de Lionel Messi que bastó para quedarse con los primeros tres puntos.

No obstante, hubo un detalle al final del partido que pasó desapercibido ante las cámaras con el árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien fue en encargado de impartir justicia en el duelo entre argentinos y ecuatorianos.

Al acabar el duelo, Lionel Messi se acercó, al parecer, para hacerles un airado reclamo a los jueces a pesar de que no hubo nada evidente durante el compromiso que transcurrió con total normalidad y sin ninguna novedad arbitral.

“Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias Argentina vs. Ecuador e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardo nada y les reclamo airadamente ¿Roldan informará a la Fifa?”, informó el analista arbitral José Borda en su cuenta de Twitter (X).

(Vea también: “Le dicen que su papá es un ladrón”: Agmeth Escaf habla de problema que vive su hijo)

MESSI vs ROLDAN

Aunque la terna colombiana encabezada por Wilmar Roldán no tuvo que ver en el resultado del juego de eliminatorias ARGENTINA vs ECUADOR e hicieron bien su trabajo, al finalizar el juego Messi no se guardo nada y les reclamo airadamente ¿Roldan Informará a la FIFA? pic.twitter.com/dtUouCqxkl — joseborda (@joseborda1) September 8, 2023

Por otro lado, Argentina visitará a Bolivia en La Paz por la fecha dos de las Eliminatorias, mientras que Ecuador, enfrentará a Uruguay en condición de local y deberá ganar para dejar en ceros el saldo de -3 que tiene en la tabla de posiciones.