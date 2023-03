Los analistas del arbitraje todavía tratan de definir si la actuación de un juez central en Egipto fue una recursividad o una vulneración al reglamento. Durante el cotejo que disputó el Nasr y Suez por el rentado egipcio, el juez del compromiso tomó su celular para resolver una polémica jugada de gol.

“En la 2ª división en Egipto en realidad no hay VAR. Sin embargo, en el partido Suez SC v Al-Nasr, el árbitro Mohamed Farouk y su equipo decidieron ver el empate 2-2 en el teléfono de un espectador para evitar disturbios”, reseñó un usuario en Twitter que compartió el momento.

La curiosa jugada se originó luego de que el cobro de un tiro libre terminó en gol. Representó el empate del juego en el minuto 90. De inmediato, los cuerpos técnicos de ambos equipos invadieron el terreno de juego para defender sus intereses.

In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj

— Henning (@henhink) March 18, 2023