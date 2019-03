Él y Javier Reina fueron los más afectados al relatar algunos hechos este martes en entrevista con Vicky Dávila, en La W.

“Harold, yo le pido que se calme un poquito porque yo sé que es difícil hoy y me imagino que ustedes se sienten hoy descargados de poder hablar”, dijo Vicky, al intentar consolar al exjuez Perilla.

Ante esto, él le respondió: “Qué pena pero el sufrimiento no es Harold Perilla. Harold Perilla es una persona, pero acá se metieron no solamente con una universidad de Cundinamarca que siguió el proceso, se metieron con un departamento y con mi familia, mis papás tuvieron cuadros de depresión y son producto del insomnio que me dio”.

Según dice, él vivió el acoso de Ruiz y le tocó tomar pastillas y luego sufrió una lesión producto de toda la situación.

“Mi familia ha sido muy afectada, mis padres, mi familia, mi sueño. Yo solo quiero que la Fifa me responda y que, en un círculo de justicia, tenemos que dar ejemplo. Si las personas que imparten justicia se prestan para corrupción, pues no sirven”, dijo Perilla en medio del llanto en La W.

Además, pide que se deje un precedente para las generaciones futuras.

Harold Perilla, quien tenía escarapela Fifa, hizo la denuncia en La W Radio junto a otras supuestas víctimas del acoso. También señaló a Ímer Machado.

Perilla indicó que denunció ante la Fiscalía a Óscar Julián Ruiz, exárbitro colombiano y asesor de la Confederación Suramericana de Fútbol, por acoso sexual y laboral.

“Yo era como su traga maluca, siempre quiso tener relaciones conmigo”, explicó.

“Siempre se acercaba a mí, me pedía que tuviera relaciones con él si quería llegar lejos, que él era el camino. No paraba de molestarme y de decirme cosas morbosas. En una pretemporada no dejé que me tocara los genitales y la cola y eso me causó problemas con él”, relató.

Y agregó: “Me decía que probara algo nuevo, que él lo hizo le encantó y nunca salió de eso. Pero como nunca accedí, eso repercutió en el tema laboral porque Ruiz siempre pone a un miembro en la comisión técnica”.

Y contó que Machado también se sobrepasaba con él en la parte sexual. Su testimonio fue respaldado por los también exárbitros Carlos Chaves, Javier Reina y Julián Mejía.

Esta es la entrevista completa con Vicky Dávila: