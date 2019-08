green

Castiblanco fue abordado por una periodista de Caracol Radio cuando almorzaba, este miércoles, día del homenaje a Bernal en Zipaquirá, con Sergio Avellaneda, profesor en ciclomontañismo del campeón, y Fabio Rodríguez, primer entrenador suyo en ciclismo de ruta.

“¿Cómo le decían de niño a Egan Bernal?, pregunta nuestro compañero en estudio”, le dijo la comunicadora a Castiblanco. Aunque él se resistió a responder al principio, empezó a aflojar entre risas: “No le gusta mucho”.

“Lo que pasa es que yo molesto mucho, porque cuando ellos llegaron a la escuela, era una generación de niños con nombre un poco especiales: eran Hollman, Diger, Egan, Brandon Smith…”, recordó Castiblanco. “No sabía qué les pasaba a los papás de esa época, de dónde habían sacado esos nombres”.

“Como eran nombres tan raros, yo siempre he sido malo para los nombres”, siguió el amigo de infancia de Egan. “Y siempre me decían: Egan, Egan. Y yo nunca me acordaba del nombre. Entonces, yo le decía “hígado”, “hígado”. Y le dijimos así un poco personas cercanas, pero ya no. Obviamente, hoy es Don Egan”.

En un gesto de reivindicación y reconocimiento, la periodista les preguntó a los comensales qué apodo le pondrían hoy a Egan después de su hazaña en Francia.

Castiblanco fue el primero en responder y dijo podría ‘el Superdotado’. Rodríguez dijo que era muy difícil, pero que, por su nobleza, a Egan se le podría decir el ‘Superrey’. Y Avellaneda aseguró que le pondría simplemente ‘Realizador del ciclismo’, porque “lo que él se propone, lo realiza”.

Unas propuestas más bien insípidas (sobre todo a la hora del almuerzo) frente a los sonoros apodos que han llevado otros famosos ciclistas del país, todos bajo el famoso rótulo de ‘escarabajos’: