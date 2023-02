La determinación del Comité de Disciplina del Campeonato de imponerle sanción de tres fechas sin jugar al volante de Millonarios, Daniel Cataño, por responder a la agresión propinada por un hincha del Deportes Tolima, en la antesala del juego que era válido por la cuarta jornada de la Liga BetPlay 1 2023, sigue generando fuertes repercusiones. En especial de quienes son cercano al cuadro ‘embajador’.

Una de las opiniones que era esperada con ansias por los hinchas de ambos equipos es la de del periodista de ESPN Colombia Antonio Casale quien no ha ocultado hacia las cámaras su pasión por el elenco bogotano. Y que desde que se supo que el ‘Vinotinto y Oro’ no perdería el partido en el escritorio, dejó saber toda su furia en contra de las decisiones del Comité, al que no consideró idóneo.

A través de su cuenta de Twitter, Casale se desahogó y expresó su postura acerca de esa determinación, en la que el futbolista -quien como mínimo ya tenía dos fechas sin jugar, por la roja vista de parte del juez Wílmar Roldán- se quedará sin actuar durante esos tres encuentros, y además tendrá que pagar una multa económica de $618.666. Un proceder que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

“Tres fechas de suspensión para Cataño. Entonces los hinchas pueden agredir a los jugadores cuando quieran. Lo máximo que puede pasar es que tengan que ver fútbol por TV por un tiempo. Los futbolistas, en cambio, no pueden reaccionar porque los suspenden y multan. Ellos no importantes”, expresó Casale, quien tal vez tenía la esperanza de que saliera en limpio.

Tres fechas de suspensión para Cataño. Entonces los hinchas pueden agredir a los jugadores cuando quieran. Lo máximo que puede pasar es que tengan que ver fútbol por tv por un tiempo. Los futbolistas en cambio no pueden reaccionar porque los suspenden y multan. Ellos no importan — Antonio Casale (@casaleantonio) February 17, 2023

Como era de esperarse, la respuesta de los hinchas del ‘Pijao’ no se hizo esperar y le criticaron su posición, pues antes -a juicio de ellos- el castigo al jugador fue laxo. Y atado a un parágrafo del reglamento que no correspondería a la sanción que debió contemplarse, que era entre cuatro y 10 partidos sin estar en el campo. Lo que le permitiría volver a Ibagué para el próximo 29 de marzo.

Desde el club capitalino se conoció que están dispuestos a interponer recursos legales para revertir esta sanción, pues consideran que actuó en legítima defensa. Algo que desvirtuó el propio Comité, que alega que lo de Cataño fue una clara retaliación, y no una acción para repeler el ataque recibido. En otras palabras, tomó justicia por mano propia y empujó a su agresor, Alejandro Montenegro.

“Es claro que el golpe propinado por el jugador no se limitó a ser una forma de repeler una agresión previa, sino que fue una reacción de retaliación contra la persona que lo había agredido previamente. No pretende desconocer este Comité que se trata de una reacción humana”, expresó el Comité de Disciplina en su determinación, que se dio a conocer en la mañana del viernes.