Deportes Tolima estaría próximo a cerrar su libro de pases de cara al primer semestre del año y hay un hombre que estaría muy cerca de ser oficializado como nuevo integrante del plantel, pese a que ya lleva más de un mes entrenando a la par de la plantilla, bajo órdenes del entrenador Hernán Torres Oliveros. La misma que se prepara para actuar en la Liga BetPlay 1 2023 y la Copa Sudamericana.

(Vea también: Deportes Tolima y un cierre de lujo en la Liga BetPlay-I 2023: recibirá a Nacional)

Se trata de Andrés Mauricio Alarcón, barranquillero de nacimiento, pero ‘Pijao’ de crianza, quien busca cumplir su sueño: jugar con el equipo de sus amores, luego de haber puesto fin a su experiencia con Argentinos Juniors, con el que tuvo la posibilidad de hacer parte del Torneo de Reservas en el país del sur. Un anhelo que lo trasnocha, pues es bien sabido el sentimiento que le genera la ‘tribu’.

El Rincón del Vinotinto pudo establecer que en el caso de este deportista de 21 años, la intención del entrenador es que haga parte de la nómina, consciente de que tiene capacidades para darle una mano al colectivo. Incluso, algo que es poco usual en el estratega, es que el pasado jueves en rueda de prensa lo mencionó, como una posibilidad clara de reforzar su plantilla para los dos desafíos de la campaña.

La intención del jugador es quedarse con Deportes Tolima, equipo del que es hincha. De hecho, hizo parte del plantel emergente que sostuvo hoy doblete amistoso ante Atlético Huila. Cuenta con el apoyo del entrenador, luego de llegar al grupo procedente de Argentinos Juniors. — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) January 13, 2023

“La nómina está prácticamente cerrada. Solo falta consolidar lo de Alarcón, esperemos cómo evoluciona, porque como dijo el presidente (César Camargo) el presupuesto está al tope. Él es un central tolimense, que viene con nosotros desde finales del año pasado trabajando y buscando su posibilidad”, enfatizó Torres sobre este asunto, luego de usarlo en los amistosos ante Atlético Huila.

La decisión de vincularlo o no al proyecto deportivo está siendo estudiada al detalle por la directiva, que tendría como principal limitante el tema de los cupos en la nómina para el presente año. Mientras se llega a un consenso, de parte de la institución no ha habido un pronunciamiento oficial sobre este caso, de un joven que goza de muy buenos comentarios en el ámbito local por su talento en el césped.

(Lea también: Con un mes de Quintero se paga casi toda la plantilla de Tolima, su rival en Sudamericana)

En caso de confirmarse su permanencia con los ‘Musicales’, Alarcón se sumaría al arquero Juan Camilo Chaverra, el defensa José Abad Cuenú, los laterales Juan Guillermo Arboleda y Nicolás Giraldo, los volantes Carlos Esparragoza, Yeison Guzmán, Juan Manuel Valencia, Estéfano Arango, Facundo Boné y Julián Angulo, el extremo Brayan Gil y el delantero Diego Herazo.

En contraste, sigue siendo una incógnita la actualidad del espinaluno Juan Camilo Saíz: zaguero que hace parte de la plantilla del ‘Vinotinto’, pero que no está siendo utilizado por el orientador. El futbolista de 30 años no entró en la concentración del plantel, que se lleva a cabo en Ibagué, y no estaría en la delegación que se fogueará este domingo en Lima (Perú) ante Sporting Cristal.