El deceso de Julieta, hija del exjugador de la Selección Colombia Andrés Felipe González, se presentó a finales de 2018, pero hasta ahora él se abrió con una situación que vivió cuando ella estaba en los momentos más duros de su enfermedad.

La niña nació con parálisis cerebral y eso desembocó en la muerte a los cuatro años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio, por lo que el exfutbolista recordó en ‘La red’ un duro momento que pasó al sentir la impotencia por el padecimiento de la menor.

“Un día, sentado al borde de mi cama con mi hija acostada llorando, yo empecé a tener pensamientos duros, es decir, yo no puedo más con esto”, confesó González al reconocer que contempló con atentar contra sí mismo.

Lo cierto es que exaltó que esa idea en medio del drama personal que pasaba se fue muy pronto, al tomar en cuenta el aprecio por los seres queridos a pesar de lo abrumado que estaba en esa época.

“Pero de una reaccioné y [me dije]: ‘Cómo voy a tomar esa decisión si yo amo a mi familia, mi hija, a mi esposa’. Entonces no”, afirmó el exjugador sobre lo que pensó durante ese dolor.

González se sinceró sobre cómo pasaron por su cabeza reflexiones similares que lo llevaron a contemplar malas decisiones, pero que al final dejó atrás motivado por el amor a sus seres queridos.

“Cada pensamiento [negativo] que tenía, tenía [como respuesta] gracias a Dios, razonable. hasta que yo llego al final y me digo: ‘Herman, usted no tiene otra alternativa que seguir luchando’. Hasta ese día me quejé”, exaltó sobre la manera en la que desembocó esa crisis que vivió.

Este es el video en el que el exfutbolista que militó con el seleccionado nacional en la Copa América de 2004 se sinceró sobre ese complicado momento.