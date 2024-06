Previo a la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, Win Sports sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que la periodista cucuteña Andrea Guerrero iba a ser la nueva presidenta del canal.

⚽ Andrea Guerrero es la nueva presidenta de Win Sportshttps://t.co/gnZ4eV90Cb pic.twitter.com/Qq1FiL9PtW — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2024

Esto causó mucha sorpresa, ya que el presidente venía siendo Juan Carlos Peña y por eso esta decisión cambia de rumbo por completo el canal, pues lo que se busca con Guerrero es que lleguen nuevas audiencias y se sigan fortaleciendo los contenidos que se han venido trabajando.

Además, el plan principal es renovar los derechos de televisión del torneo de acá a 2026, fecha en la que se termina el contrato actual, uno de los retos más importantes que tendrá la periodista en esta nueva labor.

Sin embargo, esto también significa que Andrea Guerrero ya no estará en varios proyectos de los que hacía parte porque, como ella mismo dijo, ahora debe concentrar sus esfuerzos en el crecimiento del canal.

A qué renunció Andrea Guerrero por ser la presidenta de Win Sports

En una entrevista con la revista Semana, Guerrero confirmó que al aceptar esta decisión también dejó en claro que ya no podrá seguir ni en RCN Radio ni en los programas en vivo de Win Sports como ‘Planeta fútbol’.

“Me voy de RCN Radio, me quedo en RCN Televisión en el noticiero, porque al final hace parte de mi esencia, y de resto estaré proyectada hacia la presidencia de Win, que es lo que requiere mayor esfuerzo en este momento. Estaré en los eventos especiales y cubrimientos con el canal solamente. Es decir, me voy del aire de Win”, confirmó la periodista.

Además, en cuanto a si su asignación fue por un tema de género, Guerrero aseguró que fue por mérito y capacidad y eso la hace sentir muy orgullosa de todo lo que ha conseguido.

“Lo tomo muy feliz porque he trabajado 19 años para una compañía y este aval de la junta directiva tiene que ver con que esto no se da como cuota de género, sino definitivamente por capacidad, y eso a mí me hace sentir muy motivada, muy afortunada y con toda la expectativa de lo que se viene por delante. Me siento muy feliz y creo que es un mensaje también muy positivo porque vamos reduciendo las brechas”, concluyó.

Por lo pronto, Guerrero buscará la manera de conseguir nuevas audiencias, potenciar los contenidos y ver cómo hace para que los hinchas se sientan identificados con el canal, teniendo en cuenta que hasta ahora la relación es lejana y más desde que se abrió Win +.

