Millonarios le ganó a América por la mínima diferencia y, para muchos, empezó a liquidar el Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2023, aunque todavía queda la segunda ronda de esta instancia. Sin embargo, la actuación del árbitro Jorge Duarte y la poca ayuda del VAR han sido puntos para polemizar y discutir.

Y a falta de que los protagonistas hablen del tema, ya que Alexandre Guimaraes tuvo un problema de salud en la rueda de prensa y a Alberto Gamero no lo interrogaron al respecto, en los medios se han emitido conceptos duros sobre las decisiones arbitrales. Tanto así que hubo una consulta a Eduardo Iturralde González, exárbitro y analista de la Cadena Ser de España.

(Lea también: A Guimaraes lo atacó la tos luego del partido América vs. Millonarios: “Fue un monólogo”)

Según este especialista, viendo las jugadas y sin conocer el contexto de lo que se estaba viviendo en el clásico, las decisiones fueron en contra de Millonarios.

Las acciones de fuera de lugar; la del gol de Millonarios marcado por Beckham David Castro y la oportunidad anulada a Edwin Velasco, no fueron analizadas por ser jugadas fácticas y definirse por las líneas del VAR. Pero las de penal y las rojas no mostradas fueron observadas por Iturralde González, dejando un saldo de varios errores, todo en contra de los azules.

En el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio hablaron con el ibérico y dijo que la primera acción polémica no era penal de Jorge Arias en contra de Facundo Suárez. Por eso el juez actuó mal y el VAR lo salvó:

“No es penalti, muy bien el VAR en avisarle, porque no se produce la acción y el defensor le saca el balón. Es una acción defensiva con muchísimo riesgo, pero le saca el balón. Me gustaría indicar que el gesto corporal del árbitro no es el idóneo para un árbitro top. Si ves penalti, lo pitas, no puedes esperar que pasen tres o cuatro segundos. ¿Estás esperando que te avise un asistente?”.