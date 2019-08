En estos Panamericanos se cumplió con el objetivo básico de superar la actuación de los Juegos de Toronto 2015, pero no con el cálculo serio que pretendía mantener la quinta casilla en el medallero general y estar cerca de los 35 oros. Colombia finalizó las justas de Lima en el séptimo puesto, su peor ubicación en los últimos cuatro Juegos Panamericanos.

La cosecha de oros se afectó, en gran parte, porque los deportistas de mejor palmarés de la delegación colombiana, los que han ganado medallas olímpicas, no tuvieron su mejor rendimiento. Varios de ellos no llegaron a sus competencias en Lima al 100 % por lesiones, enfermedades virales o directamente no fueron porque tuvieron inconvenientes físicos en los meses previos a los Juegos.

Hubo varios deportes que bajaron su producción de oros respecto a Toronto 2015. El levantamiento de pesas pasó de 8 oros a 5, la gimnasia, de 3 oros en Canadá a ninguno, al igual que el golf.

A continuación, algunas de las medallas de oro que pudo haber ganado en Lima 2019, pero que finalmente no se dieron:

Dos oros con Caterine Ibargüen: Por el año magnífico que estaba teniendo la campeona olímpica en salto triple (su especialidad) y salto largo (en el que ganó una parada de Liga Diamante este año), la delegación nacional daba por hecho su éxito en Lima. Sin embargo, una fascitis plantar, de la que tuvo que ser operada esta semana, frustró esa aspiración.

Yuberjen Martínez: Luego de ser medalla de plata en los Olímpicos del 2016, el boxeador era el favorito para quedarse con el oro en la división de 48 kilogramos.

Óscar Figueroa: El pesista, campeón olímpico de 2016, se retiró en su participación en estos Juegos, en la modalidad de los 67 kilogramos.

Éider Arévalo: El marchista fue campeón mundial en 2017, pero en los días previos de su competencia en estos Panamericanos una fuerte gripa lo dejó sin chances de competir palmo a palmo con sus rivales.

Miguel Ángel Rodríguez: El squashista lleva varios años entre los mejores cinco del mundo y, por lo tanto, es el mejor del continente. En Toronto 2015 ganó la medalla de oro, pero en Lima se tuvo que conformar con la plata.

Yuri Alvear: Judoca, doble medallista olímpica, pero en Lima perdió la final por el oro.

Patinaje: La delegación colombiana aspiraba a quedarse con las seis medallas de oro en disputa, pero finalmente logró cinco.