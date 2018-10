El técnico encargado se ha arriesgado a juntar a los que saben y los resultados inmediatos han sido positivos; sin embargo, pensando en las próximas competiciones oficiales, se está perdiendo tiempo valioso.

La selección de hoy “interpreta el sentir de la mayoría de los aficionados colombianos, a los que le gustan la posesión, el manejo, las triangulaciones, las paredes, antes que el fútbol de pelotazo, fuerza y transición”, destaca Iván Mejía en su columna de El Espectador, donde también recuerda que “una cosa son los partidos amistosos y otra bien diferente los choques por puntos, los juegos oficiales”, y critica que Reyes no haya probado jugadores en función ofensiva:

“De los tres partidos jugados hasta ahora no queda nada en cuanto a nombres nuevos. Sencillamente no los vieron, no tuvieron minutos y, defendiendo a Reyes, ese no es el problema del técnico, él tiene que responder por otras cosas”.