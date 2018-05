En la ciudad portuguesa de Braga, sin su máxima estrella Cristiano Ronaldo que recién disputó la gran final de Liga de Campeones, el combinado luso no se pudo imponer al también combinado mundialista de Túnez.

André Silva, quien marcó el gol mil en la historia de la Selección Portugal, y Joao Mario, adelantaron a los locales, que se confiaron y terminaron cediendo el empate con goles de Anice Badri y Fakhredine Ben Youssef, tras errores defensivos rivales

Este fue el tanto reseñado de Silva:

Andre Silva scores for Portugal against Tunisia in tonight's friendly game#AndreSilva #weareacmilan #ForzaMilan #CuoreRossonero pic.twitter.com/frLzFgjyam

