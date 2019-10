Un doblete de la delantera caleña Gisela Robledo y otro tanto de Leysy Pulgarín pusieron la cifra en el marcador para las colombianas, que tuvieron en Catalina Usme su mejor jugadora. La paraguaya Marta Aguero anotó el descuento con un zapatazo desde la mitad de la cancha.

El cuadro caleño llegó al tercer puesto de la undécima edición de la Libertadores femenina con cuatro triunfos, dos por el Grupo C, por 1-0 sobre el paraguayo Libertad Limpeño y por 6-0 sobre las Ñañas ecuatorianas.

En cuartos de final derrotó por 3-2 al argentino UAI Urquiza, antes de caer en semifinales con el ‘timao’, que en el partido de fondo derrotó 2-0 a Ferroviária y consiguió su primer título continental femenino.

Estos fueron los mejores momentos del partido:

🎉🏆 ¡Así fue la obtención del tercer puesto de @AmericaCaliFem tras ganar 3⃣ a 1⃣ ante @CCP1912oficial en la #LibertadoresFEM!

👀Assim se foi a conquista do terceiro lugar do @AmericaCaliFem após ganhar por 3 a 1 do @CCP1912oficial na #LibertadoresFEM! pic.twitter.com/c5jmHhbjnG

— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 29, 2019