El guardameta le regaló el primer gol al conjunto español cuando en un saque de meta, el francés Karim Benzema le interceptó el balón con el pie, para enviarlo a la red.

El otro gran error del portero fue en el 3-1. Un disparo lejano de Gareth Bale que dobló sus manos y se coló en el arco.

Karius, quien rompió a llorar tras el partido, se disculpó en varias ocasiones ante la prensa y los aficionados ‘Reds’ desplazados a Kiev, Ucrania, pero parece que eso no calmó los ánimos de algunos hinchas del Liverpool.

Varios de ellos lanzaron graves amenazas contra el arquero a través de las redes sociales. Algunos, incluso, le han deseado que muera de cáncer o directamente le han dicho que atentarán contra su vida: “Espero que toda tu familia se muera” o “voy a ir a matar a tu mujer”.

Estas amenazas que preocupan mucho a la Policía británica. “Nos tomamos muy en serio estos mensajes y cada uno de ellos será objeto de una investigación”, declaró al diario Telegraph uno de los agentes de Merseyside.

Por su parte, Karius volvió a pedir disculpas este domingo por su actuación, pero no se refirió a las amenazas recibidas.

“No puedo dormir. Las imágenes no dejan de pasar por mi cabeza una y otra vez. Lo siento profundamente y pido perdón a mis compañeros, a todos los aficionados y al conjunto del cuerpo técnico”, tuiteó.

Haven’t really slept until now… the scenes are still running through my head again and again… I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down… pic.twitter.com/w9GixPiQDC

— Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018