Nairo Quintana se fugó junto a otros 33 ciclistas en el comienzo de la etapa reina de este Tour de Francia, que en su recorrido incluyó tres puertos de montañas bastante exigentes, el último de ellos el mítico Galibier, que se coronará a falta de 19 kilómetros para la meta.

El grupo de fugados del que hizo parte el ciclista boyacense le llegó a sacar 6 minutos de ventaja al pelotón de los favoritos. Para ellos, los miembros de la punta de la etapa tuvieron quie trabajar a tope y eso se vio reflejado en las velocidades que alcanzaron descendiendo el primer puerto de montaña del día.

El Tour de Francia confirmó que, en el descenso del Col de Vars, Nairo Quintana alcanzó los 92 kilómetros por hora.

An average speed of 19.7km/h uphill, a top speed of 91.9km/h in the downhill… Nairo Quintana's numbers on the Col d'Izoard ⬇️⬇️#TDF2019 #TDFdata pic.twitter.com/c09iF9R9xv

— letourdata (@letourdata) July 25, 2019