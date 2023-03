Un gran número de niños y niñas en el mundo sueñan con ser futbolistas cuando sean adultos, jugar en los mejores equipos del mundo y que un estadio completo grite su nombre.

Sin embargo, muy pocos llegan a ser profesionales y aún menos logran ser exitosos en los equipos más grandes de Europa. Los que lo logran son porque cuentan con un talento sobresaliente y un poco de suerte que les permite cumplir el sueño.

Pese a que todo parece eso, un sueño, gracias a la fama, los viajes y el dinero que conlleva esa profesión, no todo es tan bueno como se pinta y pocos jugadores se atreven a hablar de eso.

No obstante, hay deportistas, como el canadiense Alphonso Davies, quienes abrieron su canal de Twitch, una página de transmisiones, en donde se conectan con sus seguidores, hablan de varios temas y se conoce más a la persona que hay detrás del futbolista.

En la última transmisión del defensor del Bayern Munich, el jugador mostró una faceta complicada de ser futbolista y estar lejos de su familia y su hogar. En un momento, el deportista afirmó: “Es un poco preocupante no tener algo que hacer, sobre todo cuando todos tus amigos tienen trabajo. La vida como futbolista profesional es genial para relajarse y disfrutar, pero después del entrenamiento no hay nada que hacer“, dijo.

Además, agregó: “ Como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Probablemente tengo como cinco amigos. Soy un perdedor popular “.

