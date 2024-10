Luego de que se conociera que el atacante de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, fuera detenido por las autoridades tras atropellar a un motociclista cerca al hospital San Vicente, en Rionegro, se confirmó que el ‘Búfalo’, como se le conoce, quedó en libertad.

El accidente ocurrió pasadas las 7:00 a. m., cerca del Hospital San Vicente en Rionegro. Sebastián Guzmán, quien circulaba en las inmediaciones, llegó al lugar para brindar apoyo a su compañero, aunque se ha aclarado que no estuvo involucrado en el incidente.

🇨🇴BREAKING: Atletico Nacional's striker, Alfredo Morelos, was driving drunk when he ran over a motorcyclist on the Medellín-Airport road. The local police confirmed that he was arrested with a blood alcohol level of 2. The victim is fighting for his life. pic.twitter.com/bd9tcqeYSl

