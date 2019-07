El equipo Movistar llevó a cabo una estrategia ofensiva en la jornada montañosa de este sábado en el Tour de Francia: asumió el dominio del ritmo en el pelotón e impuso un paso fuerte para dejar rivales en el camino. Sin embargo, Nairo Quintana fue víctima del propio invento de su equipo y perdió la rueda del grupo mayoritario a 10 kilómetros de la meta, en la cima del mítico Tourmalet.

El ciclista colombiano se quedó solo por varios minutos. Después recibió la ayuda del gregario español Marc Soler, pero el ibérico no mantuvo el paso de Nairo y el boyacense cedió casi tres minutos y medio en la meta respecto al ganador de la etapa, el francés Thibaut Pinot.

El español Alejandro Valverde, campeón del mundo y compañero de Nairo, fue consultado sobre la difícil situación que vivió el colombiano. Al respecto, el español se libró de cargos de conciencia por no acompañar al boyacense y aseguró que Quintana “no estaba en condiciones y no dijo nada”.

“Hemos llevado el mando de la carrera y lo hemos intentado, pero Nairo no estaba bien, cosa que no sabíamos porque no ha dicho nada. No sé qué ha pasado, preguntárselo a él ahora cuando venga“, explicó Valverde en la meta de la etapa 14 del Tour.

Según Valverde, “a partir de ahora está claro que cambia la jefatura de filas en el Movistar” tras la pérdida de tiempo que hizo que Nairo bajara al puesto 14 de la clasificación general, a más de 7 minutos del líder, el francés Julian Alaphilippe.