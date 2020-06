green

Valverde aseguró, ante la posibilidad de tener que enfrentarse a su antiguo compañero Nairo Quintana en alguna carrera, que es “un honor” medirse con el colombiano.

“Medirme contra Nairo es un honor, Nairo es un gran campeón, ha sido buen compañero, buen amigo también“, afirmó Valverde, en una rueda de prensa virtual.

El español, junto al joven compatriotas Enric Mas, liderará al Movistar en el Tour de Francia, del 29 de agosto al 20 de septiembre, donde estará Quintana. “Todo lo que sea luchar en la carretera, vamos a luchar cada uno por su equipo al máximo y no hay más”, añadió Valverde.

Quintana abandonó el equipo al término de la pasada temporada para continuar su carrera en el Arkea francés tras ocho campañas en el seno del conjunto español.

“Con 30 años, sé que no soy viejo, pero los años pasan y necesitaba un aire nuevo, sin polémica ni guerra. No me fui para refugiarme ni esconderme de nadie, para eso me hubiese ido a casa. Me fui para seguir haciendo lo que más me gusta y disfrutar de la bicicleta“, declaró el mes pasado el colombiano a la cadena Eurosport.

“Si no estás a gusto en un lugar es complicado seguir. Se acaba el ‘feeling’, cómo te puede ocurrir en una pareja. Fue lo mejor decisión para ambas partes”, concluyó el boyacense, que ya está entrenando por las carreteras de su departamento preparando su gran objetivo del año.