Javier Fernández, conocido como el ‘cantante del gol’, le contó a ese programa de entretenimiento del Canal RCN que esa confesión que le hizo James Rodríguez es una de las anécdotas más significativas que haya tenido con un futbolista.

El periodista aseguró que el jugador del Real Madrid le agradeció personalmente por la manera como narró el golazo de él contra Uruguay, en los octavos de final del Mundial Brasil 2014, y que siempre ve el video de ese momento cuando no se siente muy bien anímicamente.

“Algún día me encontré con James Rodríguez. A mí ya me habían dicho: ‘Hermano, James usa el gol que tú le relataste con Uruguay en el 2014 cuando está muy depresivo, cuando tiene problemas, cuando no juega bien. James me dijo: ‘No te alcanzas a imaginar lo que significa eso para mí. Yo lo tengo guardado cuando me siento mal, juego mal, a veces no me va bien. Pongo el gol, te escucho y es como si todo cambiara para mí”, manifestó Fernández en ese programa de televisión.

Ese gol de James en el Mundial 2014 fue el que lo hizo famoso a nivel mundial y terminó escogido como el mejor de ese año por la propia Fifa. En ese torneo, el ‘10’ fue el goleador, con 6 goles en 5 partidos disputados.

Esta fue la narración que el ‘cantante del gol’ hizo de esa anotación tan importante para la Selección Colombia porque fue el primero de los dos que le dio al equipo nacional su única clasificación a cuartos de final de un Mundial: