Hodeg se quedó con el triunfo en apretado ‘foto finish’ con el irlandés Sam Bennett. Sin embargo, también superó a rematadores de la talla del francés Arnaud Demare y el holandés Dylan Groenewegen.

De esta manera, el pedalista cordobés completó 6 victorias en lo que va de la temporada y se consolidó como uno de los mejores embaladores del Deceuninck-Quick Step.

El ‘cafetero’ actualmente ocupa la casilla 79 de la clasificación general, a 15:13 del líder, el belga Tim Wellens.

En video, la victoria de Hodeg:

🎥 Footage of the last kilometer of the 5th stage of the #BinckBankTour, from Riemst to Venray, won by @alvaro_hodeg

(@deceuninck_qst). pic.twitter.com/FXXfm102d0

— BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 16, 2019