“Durante el viaje empecé a sentirme mal y se me subió la fiebre. Seguramente me comí algo contaminado y me ha sentado fatal. Estamos intentando regular y controlar la fiebre, para poder estabilizarme”, aseguró Alberto Contador en un video que grabó para todos sus seguidores.

Luego, el pedalista ibérico agregó: “En verdad siento mucho no poder acompañarlos. Tenía unas ganas locas de disfrutar de Colombia. Espero recuperarme pronto y alcanzar a gozar algo de este maravilloso país”.

Adicionalmente, la organización del Giro de Rigo aseguró que el ‘Chaval de Pinto’ estará hospitalizado dos días más en la capital colombiana: “Contador está siendo atendido en una clínica de la ciudad de Bogotá y se estima que por lo menos dure 48 horas más con monitoreo constante”.

Se espera que el corredor español, de 36 años de edad, pueda hacer una gira por toda Colombia realizando diferentes conferencias sobre ciclismo, luego de ser dado de alta, así lo señaló el diario AS.

Cabe recordar que la carrera organizada por Rigoberto Urán se llevará a cabo este 1,2 y 3 de noviembre en el eje cafetero y contará con la presencia de Egan Bernal, Sergio Luis Henao, Esteban Chaves, Sergio Higuita, Lucho Herrera, Iván Basso y Víctor Hugo Peña.