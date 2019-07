Sin embargo, Alaphilippe se podrá sentir satisfecho por la excelente competencia que hizo y donde demostró que está para pelear las grandes vueltas ciclísticas.

En esta última etapa en alto, como las anteriores de montaña, el pedalista Quick Step no soportó el fuerte paso en la montaña que impusieron el Ineos y el Jumbo. Alaphilippe fue 26 en la jornada de hoy a 3 minutos y 17 segundos del ganador Vincenzo Nibali y ahora es quinto en la general.

⛰ This last long climb of the #TDF2019 is too hard for Julian Alaphilippe. The Frenchman is dropped with 13 kilometres to go.

⛰ Cette ascension est trop dure pour @alafpolak1. Le Français est lâché à 13 kilomètres de l'arrivée. pic.twitter.com/Qv5quLOxYJ

— Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019