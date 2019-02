Algunas de las quejas relacionadas con este tema fueron expuestas en Twitter y tienen que ver con la falta de un generador de caracteres que indique los kilómetros restantes y las diferencias entre fugados y persecutores.

Pese a los recursos técnicos que se emplean, como helicóptero, motocicletas y cámaras estratégicamente ubicadas, los fanáticos señalaron que es necesario que se afinen todas estas herramientas.

Es de reconocer el despliegue periodístico de la transmisión, que cuenta con reporteros en todos los lugares de información; sin embargo, algunos seguidores de la competencia piden que se vea más carrera y menos notas de color.

Hay que aclarar que la geografía colombiana es quebrada y en muchas ocasiones provoca dificultades para que la señal en directo se pueda mantener estable, aspectos que seguramente son tenidos en cuenta para mejorar la imagen en el resto de etapas.

Acá, algunas opiniones de aficionados en redes sociales:

Una transmisión de ciclismo en televisión debe tener, de forma OBLIGATORIA, los kilómetros que faltan, las diferencias. Esta del Tour Colombia no la tiene, uno no sabe si creerle a los comentaristas que en un mismo minuto dan datos diferentes.

@elcorrillodemao un fiasco la transmision por televisión de la segunda etapa del Tour Colombia, pocas camaras y camarógrafos novatos muy escasas las tomas desde el Helicóptero, muchos comerciales y entrevistas no dan referencias de tiempo entre ciclistas trnsm. para pais subd.

— Luis Albrto Torres C (@luatorkas) February 13, 2019

@mario_sabato Pésima transmisión en TV del tour Colombia igual que San Juan. No se ve nada, ni ustedes saben que decir.

Es una pena que la produccion de la tv colombiana no este a la altura para una buena transmision de ciclismo.. La victima el Tour Colombia 2.1

Queda uno ingratamente sorprendido con la pobreza técnica y la precariedad de recursos de la transmisión de @ESPNBike de Tour Colombia (Antioquia) 2.1. Entiendo que la producción no es de #ESPN . Debe ser colombiana y eso explica el hecho, porque así esta hecha nuestra tv!

@ESPNBike en serio señores de ESPN No les da vergüenza decir que transmiten el tour Colombia?? No he visto evento en el mundo con tan mala transmisión de televisión.

— Cesar Hernandez H. (@cesarhernandezh) February 13, 2019