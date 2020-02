La situación se presentó el fin de semana, pero hasta este jueves Fernández dio a conocer su anécdota con Zinedine Zidane, difundida por El Chiringuito de Jugones.

El aficionado contó, en el informe del programa español, que el exfutbolista —hoy técnico de Real Madrid— fue “muy educado” y le preguntó si estaba bien.

Precisamente porque todo fue una cuestión de latas, y para que los medios no registraran el choque, los conductores acordaron en arreglar todo por teléfono, agregó Marca. Por su puesto, indicó Fernández —según el diario— él le dio el número a Zidane.

Posteriormente, Fernández, conductor de un Audi 4 de acuerdo con el medio, le pidió una selfi a Zidane para que en le creyeran que sí lo había chocado el exdeportista francés, uno de los galácticos del Real Madrid.

El aficionado se despidió del entrenador, pero poco después, dijo Marca, él recibió la llamada del representante del técnico.

Ignacio Fernández se dirigía a una feria de decoración. En una rotonda, un Audi lo chocó. Al bajarse, se dio cuenta que era un tal Zinedine Zidane. Al final, arreglaron todo e Ignacio le pidió una foto. "Si no, mis amigos no me iban a creer que Zizou me había chocado". 👏🏻👍 pic.twitter.com/gd2juEceHh

— Juez Central (@Juezcentral) February 13, 2020