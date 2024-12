A los 42 años de edad, finalmente, Adriano Leite Ribeiro, mejor conocido como el ‘Emperador’, tuvo su partido de despedida del fútbol profesional, luego de varios años sin jugar y de luchas contra algunas adicciones, como el alcoholismo.

El evento se llevó a cabo en el mítico estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, el pasado 15 de diciembre, y allí asistieron leyendas del fútbol brasileño, así como otras figuras relacionadas con el balompié italiano, donde se hizo grande vistiendo las camisetas de AS Roma e Inter de Milán.

Sin embargo, más allá del resultado (4-3 se impuso el equipo leyendas de Flamengo sobre Amigos de Italia), hubo un hecho que llamó la atención y fue el homenaje que le rindieron a Adriano durante el partido, al recordarle a su padre, quien fue asesinado en 2004 en la favela Vila Cruzeiro durante una balacera.

Y es que en la pantalla del estadio Maracaná apareció un video hecho por la Inteligencia Artificial del fallecido Almir Ribeiro hablándole a Adriano, pidiéndole un último deseo de vestir la camiseta del Flamengo.

“Te quiero hacer un último pedido. En este momento, tu madre está entrando al campo y trayendo nada menos que el manto sagrado. Voy a pedirte que te lo pongas para cerrar tu carrera en el Maracaná, delante de la hinchada de tu equipo del corazón, el ‘Mengao’. Papá te ama mucho y sigue hinchando por vos”, se escuchó en el estadio.

Durante la emisión del video, Adriano rompió en llanto y solo encontró consuelo hasta que su madre llegó a entregarle la camiseta del equipo que lo dio a conocer al mundo.

Vea acá el emocionante video de Adriano en su partido de despedida:

“NEM CAVALO AGUENTA” 🥹 Com ajuda da Inteligência Artificial, a voz de Sr. Almir, pai de Adriano, foi recriada para uma linda homenagem ao Imperador em seu jogo de despedida no Maracanã. pic.twitter.com/YrajfMDe5p — ge (@geglobo) December 15, 2024

Adriano habla de su adicción al alcohol

Adriano vive en una lujosa mansión en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, pero visita constantemente la favela Vila Cruzeiro, donde encuentra refugio junto a sus amigos para olvidar los problemas que lo agobian: la muerte de su padre y la presión mediática de ser una promesa que no surgió.

“No me drogo, como intentan demostrar. No estoy metido en el crimen, pero, por supuesto, podría haberlo hecho. No me gusta salir de fiesta. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio, el kiosko de Naná. Si quieres conocerme, pásate. Bebo cada dos días, sí. ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás. Pero aquí va una. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad, la cosa empeora“, dijo el ‘Emperador’ en ‘The Players Tribune’.

Y añadió: “La muerte de mi padre cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy, es un problema que todavía no he podido resolver. Toda la mierda empezó aquí, en la comunidad que tanto me importa”.

