En la noche de este sábado 26 de agosto el mundo del automovilismo se alarmó con el violento accidente que sufrió el corredor de 32 años, quien afortunadamente pudo salir de su Ford número 41 por sus propios medios.

El siniestro se presentó en el circuito Daytona International Speedway y quedó captado por las cámaras de la transmisión y allí se logra apreciar cuando el vehículo de carreras perdió el control, voló por el aire y quedó completamente destruido después de dar más de 10 vueltas.

Acá, el video del accidente:

Ryan Preece FLIPS down the backstretch! He climbs out of the car. #NASCAR pic.twitter.com/2R0GbpFLj1 — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2023

Aunque inicialmente se llegó a pensar lo peor, Ryan Preece salió del carro y con ayuda de trabajadores de emergencia se subió a una camilla para posteriormente ser trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario.

Cómo está el piloto de Nascar que se accidentó

Horas más tarde, el propio piloto apareció en sus redes sociales y les envió un parte de tranquilidad a sus seguidores. Incluso, aseguró que ese choque no lo alejará de las competencias.

“Si quieres ser un piloto de carreras, será mejor que seas duro… Voy a regresar”, escribió Preece en su cuenta de X (antes Twitter).

If you want to be a race car driver, you better be tough. Dammit. Fast @racechoice @FordPerformance Mustang. I’m coming back. — Ryan Preece (@RyanPreece_) August 27, 2023

Según se puede ver en el video del accidente, parece que Preece y su compañero de equipo en SHR, Chase Briscoe, se tocaron a más de 200 kilómetros por hora al salir de la curva 4 y esto provocó que el auto de Preece se descontrolara y derrapara por varios metros.

Tan pronto el vehículo tocó el césped del circuito, el carro se levantó y comenzó a girar por el aire. Después de varios botes, este se detuvo y mantuvo su forma gracias a la jaula antivuelco.

Acá, otro ángulo del accidente: