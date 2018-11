Taleb aguantó en pie hasta el segundo asalto, cuando fue arrinconado, derribado y según la consideración del juez perdió toda posibilidad de defenderse, ante lo cual se decretó el ‘KO’.

De acuerdo con el diario As de España, Taleb fue contratado por Neymar en agosto de 2018 para que se encargara de su seguridad personal a cambio de 4 millones y medio de pesos mensuales, aproximadamente.

Después de la derrota, el peleador francés se quejó de la determinación arbitral en su cuenta de Twitter: “Ni me rendí, ni me sometí. Estaba sobreviviendo, vaya mierda. Esa misma noche vi situaciones mucho peores en otras peleas y permitieron que continuaran. Los combates profesionales necesitan jueces profesionales”.

.Yes I got caught but I survived, I call early stoppage ! I wasn't giving up or tapping out , I was surviving, such BS ! We have seen worst positions that night or other shows and they let it go, pro fighting needs pro refs.#UFCMoncton

— Nordine Taleb (@TNT83MMA) October 28, 2018