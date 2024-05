Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Hace poco más de una semana se conoció la salida de Carlos Tévez del banquillo de Independiente de Argentina y Hugo Tocalli, coordinador de las divisiones inferiores del equipo, resultó siendo el técnico interino mientras llegaba el oficial.

Ahora, el argentino encargado del equipo rojo, reveló las verdaderas razones por las cuales se fue el ‘Apache’ del equipo y además, contó que el puesto se lo ofreció a nada más y nada menos que José Néstor Pékerman, el exentrenador de la Selección Colombia.

(Vea también: El día que ‘Teo’ Gutiérrez retiró a un histórico del fútbol argentino con arma en mano)

Tocalli debutó con el equipo argentino este domingo pasado en lo que fue el empate 1-1 ante Vélez en condición de local por la Liga de Argentina y allí, después del partido, dio a conocer que fue lo que sucedió con Carlos Tévez.

“Carlos se sintió muy presionado. Se va porque esas dos veces que tuvo que ir a la noche al médico, no le hizo bien. Me parece muy bien la decisión que tomó porque la salud está primero”, afirmó el entrenador en entrevista con Un Buen Momento por Radio La Red, medio local y a ESPN.

¿Ah si? 👀 Hugo Tocalli confesó que llamó a José Pekerman 🤔

pic.twitter.com/c9MDjn5jPz — SoyDelRojo.com 👹 (@SoydelRojoCom) May 28, 2024

Al parecer, la presión del puesto ya estaba afectando la salud del exjugador de equipos como Manchester United y Juventus. Asimismo, Tocalli señaló también que “Tévez hizo un trabajo bárbaro en las inferiores”.

¿Qué pasó con Pékerman?

El mítico club argentino no pasa por un buen momento y por esta razón, Tocalli comentó cuál fue su razón para haber tomado semejante responsabilidad tras la partida del ‘Apache’.

“No podía dejar este camino. Hablé con varios de los jugadores y tomé la decisión de dirigir estos tres partidos. Cuando asumimos, los jugadores estaban golpeados por la ida de Carlos. Tuvimos que hablar mucho, sabiendo qué punto tocar y darles la importancia que tienen”, detalló.

Al final, aseguró que ante la vacante del puesto como D.T. en propiedad, Hugo se tomó el atrevimiento de llamar a Pékerman, quien elogió a Colombia, para pedirle que fuera el nuevo líder de Independiente. Pero este rechazó la oferta, ya que, según él, quiere dirigir en selección y no clubes.

(Lea también: Hernández Bonnet respaldó críticas de ‘Teo’ Gutiérrez y embaló a representante de Pékerman)

“Lo llamé, pero me dijo que no quería ir a un club, sino que a una Selección. Además de Pékerman, no llamé más a nadie”, concluyó.

¿Cuáles fueron los números de Tévez?

El ‘Apache’ Tévez comenzó su carrera como entrenador en el club Rosario Central, donde terminó su etapa tras jugar 24 partidos repartidos en 6 ganados, 10 empatados y 8 perdidos.

Después, el pasado mes de agosto de 2023, llegó y firmó su vinculación laboral con Independiente tras la salida de Ricardo Zielinski. Hasta su salida completa un total de 31 partidos, por lo que dejó 14 victorias, 10 empates y 7 derrotas.

(Vea también: La Selección Colombia inicia su concentración con James, pero sin Jhon Arias)

A pesar de evidenciar un rendimiento más proyectado a los buenos resultados, el entrenador argentino no pudo aguantar la presión del equipo y la hinchada.

Su logro más importante fue que llegó con Independiente hasta los octavos de final de la Copa de Argentina y ahora espera rival en la siguiente fase, entre El Porvenir o Godoy Cruz.

José Pékerman, el entrenador querido y recordado por todos los colombianos, tras llevar a Colombia a dos mundiales, tiene ya 74 años y espera seguir ligado al mundo del fútbol buscando un espacio en la dirección de selecciones.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.